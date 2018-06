Deutsche Bank stellt sich für die Zeit nach Ackermann auf =

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank baut ihren Vorstand radikal um. Der Aufsichtsrat des Frankfurter Dax-Konzerns billigte am Freitag ein umfangreiches Personalpaket. Allerdings sieht es nach einem überraschenden Veto der Finanzaufsicht Bafin etwas anders aus als zuvor geplant. Der für den Posten des Risikovorstands vom künftigen Führungsduo Anshu Jain/Jürgen Fitschen favorisierte Amerikaner William Broeksmit fiel bei den Bankenaufsehern durch. Der bisherige Risikovorstand Hugo Bänziger (56) und Personalvorstand Hermann-Josef Lamberti (56) verlassen das Institut am 31. Mai 2012 vorzeitig, wie die Bank mitteilte. Im Gegenzug werden zum 1. Juni 2012 drei langjährige Manager des Instituts in den Vorstand berufen. Neuer Risikochef wird entgegen den ursprünglichen Pläne der bisherige Bänziger-Stellvertreter, der Schotte Stuart Lewis (46).

Hoffnung für Schlecker-Frauen - Finanzkompromiss in Reichweite =

Stuttgart/Berlin (dpa) - Das Ringen zwischen Bund und Ländern um Staatsgeld für eine Schlecker-Transfergesellschaft läuft womöglich auf einen Kompromiss hinaus. «Wir sind optimistischer als zu Beginn der Woche, dass Bund und Länder eine gemeinsame Lösung hinbekommen», sagte ein Sprecher des Stuttgarter Finanzministeriums am Freitag in Stuttgart. Es gebe allerdings noch keinen Durchbruch, wie es in Medienberichten heiße. «Die entscheidende Frage der Finanzierung ist noch nicht geklärt.» Dem Vernehmen nach ist das Bundesfinanzministerium bereit, einen Kredit der staatlichen Förderbank KfW in Höhe von 71 Millionen Euro möglich zu machen, wenn die Länder dafür bürgen.

Vielflieger-Prozess: Entwertung von Meilen war rechtswidrig =

Köln (dpa) - Vielflieger siegt gegen Lufthansa: Die Fluglinie hätte das angesammelte Meilenkonto eines treuen Kunden nicht entwerten dürfen. Der Mann, der 887 000 Bonusmeilen angehäuft hatte, sei durch die Änderung des Prämienkatalogs im «Miles & More»-Programm benachteiligt worden, entschied das Kölner Landgericht am Freitag. Die Lufthansa hatte Anfang 2011 die Prämienbedingungen verändert, so dass seitdem durchschnittlich 15 bis 20 Prozent mehr Meilen für das Eintauschen in interkontinentale Flüge erforderlich sind. Dies sei hinsichtlich der Meilen, die der Kläger bis Anfang 2011 angesammelt hatte, unwirksam, urteilte das Gericht (AZ: 32 O 317/11). Der Kläger war der Auffassung, durch die Änderung der Prämientabelle sei sein Meilenkonto auf einen Schlag um 30 bis 40 Prozent herabgestuft worden. Dies sei rechtswidrig und nicht in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen.

Müller-Brot vor Neustart =

Neufahrn (dpa) - Nach Insolvenz und Produktionsstopp steht die Großbäckerei Müller-Brot vor einem Neustart. Für diesen Montag (19. März) seien die Gesundheitsbehörden zu einer Prüfung der Anlagen in Neufahrn eingeladen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter der Müller-Brot GmbH, Hubert Ampferl, am Freitag mit. Im Fall eines positiven Votums soll kurz darauf die Produktion wieder anlaufen. Das Unternehmen hatte wegen schwerwiegender Hygienemängel Ende Januar 2012 den Betrieb einstellen müssen, zahlreiche Handels-Kunden sprangen ab. Am 16. Februar musste Müller-Brot schließlich Insolvenz anmelden. Einen Tag später scheiterte ein Versuch, die Betriebsgenehmigung wieder zu erlangen. Die Fabrik war den Kontrolleuren noch nicht sauber genug.

Air Berlin hofft nach rabenschwarzem Jahr auf Aufwind =

Berlin (dpa) - Die Fluggesellschaft Air Berlin will nach dem größten Verlust ihrer Geschichte wieder an Höhe gewinnen. Dabei setzt die deutsche Nummer zwei vor allem auf den Beitritt zum Airline-Bündnis Oneworld, die Partnerschaft mit der arabischen Fluggesellschaft Etihad und das laufende Sparprogramm. Darüber wacht auch im nächsten Jahr der eigentlich als Übergangschef gestartete Hartmut Mehdorn. «Das Jahr 2011 war für uns rabenschwarz», sagte Mehdorn am Freitag bei der Vorlage der Bilanz in Berlin. Air Berlin rutschte im vierten Verlustjahr in Folge noch tiefer ins Minus und verdreifachte das Defizit auf die Rekordsumme von 272 Millionen Euro. Das Unternehmen machte dafür vor allem den gestiegenen Kerosinpreis und die Anfang 20 11 eingeführte Luftverkehrssteuer verantwortlich. Diese beiden Posten hätten das Unternehmen mit Mehrkosten von 395 Millionen Euro belastet.

Griechenland bekommt am Montag neue Milliarden =

Brüssel (dpa) - Nach Verabschiedung des neuen Hilfspakets für Griechenland soll bereits am Montag neues Geld fließen. Allein vom europäischen Rettungsfonds EFSF sei eine Zahlung von mindestens 5,9 Milliarden Euro geplant, kündigten Experten am Freitag in der Brüsseler EU-Kommission an. Auch vom Internationalen Währungsfonds, der weiter in die Rettung eingespannt ist, soll es frisches Geld geben. Das Krisenland steht unter enormen Druck; nach früheren Angaben sind am Dienstag Anleihen von 14,5 Milliarden Euro fällig. Mit den neuen Hilfszahlungen könne nun diese Klippe überwunden werden, hieß es.

Spanische Regierung schließt 24 Staatsbetriebe =

Madrid (dpa) - Spaniens Regierung will 24 Staatsunternehmen schließen, die «keinem öffentlichen Interesse dienen.» Die Ziffer entspricht 17 Prozent der Gesamtzahl an Staatsbetrieben im südeuropäischen Land, wie Vizeministerpräsidentin Soraya Sáenz de Santamaría am Freitag bekanntgab. Mit der Maßnahme wolle die Regierung zur Senkung des hohen Haushaltsdefizits beitragen. Außerdem werde die bereits auf den Weg gebrachte Auflösung von 13 Staatsbetrieben beschleunigt. Im vergangenen Jahr ist Spaniens Schuldenberg erneut gewachsen. Die Verschuldung legte auf 68,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu, wie die Notenbank in Madrid mitteilte. Damit lagen die spanischen Schulden um 8,5 Prozentpunkte über dem von der Europäischen Union festgelegten Limit von 60 Prozent des BIP.

Neue Rekorde für Apple erwartet: Neues iPad im Handel =

Berlin (dpa) - Mit dem Verkaufsstart einer neuen iPad-Version peilt der kalifornische Computerhersteller Apple neue Rekorde bei Umsatz und Börsenkurs an. Die dritte Generation des vor zwei Jahren gestarteten Tablet-Computers zog am Freitag die erwarteten Käuferschlangen im Einzelhandel an. Online war die erste Charge bereits ausverkauft, so dass es bei Neubestellungen eine Lieferfrist von zwei bis drei Wochen gibt. In London oder New York drängten sich die Interessenten für das neue Apple-Gerät ebenso vor den Geschäften wie in München, Frankfurt oder Zürich. Vor dem Hamburger Apple Store stellten sich die ersten bereits am Donnerstagabend an. Auch bei anderen Geschäften wie dem Gravis-Store in Berlin bildete sich lange Schlangen. Etwas verhaltener war die Resonanz in Sydney und Tokio. Die Aktie des kalifornischen Unternehmens überschritt am Donnerstag mit 600 Dollar zwischenzeitlich den bisher höchsten Stand in der Unternehmensgeschichte.

Dax klettert weiter =

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Aktienindex Dax ist am Freitag abermals auf ein Jahreshoch gestiegen. Nach sieben Gewinntagen in Folge legte der Leitindex bis zum Nachmittag um 0,51 Prozent auf 7181 Punkte zu. So hoch stand er zuletzt vor mehr als sieben Monaten Anfang August. Der Dax hatte am Vortag sein Plus seit Jahresbeginn auf mehr als 21 Prozent ausgebaut, der stärkste Jahresauftakt seit langem. Der MDax zog zuletzt um 0,23 Prozent auf 10 751 Punkte an, und der TecDax verbesserte sich um 0,26 Prozent auf 793 Punkte. Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,66 (Donnerstag: 1,64) Prozent. Der Euro legte zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3116 (1,3057) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7624 (0,7659) Euro.