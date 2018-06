Adelaide(dpa) - Auch ein Ian Thorpe kann die Zeit nicht zurückdrehen. Der elffache Weltmeister und Australiens Schwimm-Ikone scheiterte bei seinem Comeback in der Olympia-Qualifikation über 200 Meter Freistil. Der 29-Jährige belegte im Halbfinale der australischen Meisterschaften in Adelaide nur Platz zwölf. Thorpe blieb in 1:49,91 Minuten 75 Hundertstelsekunden unter seiner Vorlauf-Zeit. Zwar war das schneller als alle seine bisherigen Rennen seit seiner Comeback-Ankündigung vor knapp 14 Monaten. Doch gegen die starke Konkurrenz war das nach fünf Jahren Wettkampfpause zu wenig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.