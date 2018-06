Bonn (SID) - Florett-Olympiasieger Benjamin Kleibrink hat beim Heim-Weltcup in Bonn den Sprung ins Hauptfeld verpasst. Der Tauberbischofsheimer unterlag beim letzten Qualifikationsturnier zu den Olympischen Spielen in London in der Vorrunde am Freitag dem Ukrainer Taras Telnych 14:15 und steht damit nicht in der Runde der letzten 64 am Samstag. "Das ist kein Beinbruch, Benni war ein bisschen müde", sagte Bundestrainer Ulrich Schreck.

Am Samstag kämpfen im viermaligen Weltmeister Peter Joppich (Koblenz) sowie Sebastian Bachmann und dem deutschen Meister Moritz Kröplin (beide Bonn) drei deutsche Starter um den Sieg beim traditionsreichen Turnier.

Im Mannschaftswettbewerb am Sonntag ist den deutschen Florettfechtern die Qualifikation für die Olympischen Spiele allerdings nur noch theoretisch zu nehmen. Damit dürfen auch drei Fechter in London im Einzelwettbewerb starten.