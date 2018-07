Indian Wells (SID) - Der Weltranglistenerste Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Indian Wells/Kalifornien ohne Probleme ins Halbfinale eingezogen. Der Australian-Open-Champion bezwang den an Position zwölf gesetzten Spanier Nicolas Almagro ohne einen Aufschlagverlust 6:3, 6:4 und trifft bei dem mit 5,536 Millionen Dollar dotierten Turnier nun auf den Aufschlagriesen John Isner (USA/Nr. 11). Der 2,06-m-Mann aus North Carolina gewann sein Viertelfinale gegen Gilles Simon (Frankreich/Nr. 13) 6:3, 1:6, 7:5.

Djokovic zollte seinem Kontrahenten Respekt. "Da stand ein starker Grundlinienspieler auf der anderen Seite des Netzes. Er hat auch einen sehr starken Aufschlag, der allerdings nicht immer kommt. Daher musste ich mich bei seinem Aufschlag nur reinhängen", erklärte der Titelverteidiger sein Konzept.

In der unteren Hälfte des Tableaus spielen am späten Freitagabend (MEZ) der Schweizer Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer (Nr. 3) und Juan Martin del Potro (Argentinien/Nr. 9) bereits zum vierten Mal in diesem Jahr gegeneinander. Bisher entschied Federer alle Duelle ohne Satzverlust für sich. Im letzten Viertelfinale des Tages kämpfen Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2) und der ungesetzte Routinier David Nalbandian (Argentinien) um die Halbfinalteilnahme.

Die hat Australian-Open-Finalistin Maria Scharapowa bereits sicher. Im Duell mit ihrer russischen Landsfrau Maria Kirilenko setzte sich die Nummer zwei der Weltrangliste 3:6, 7:5, 6:2 durch. Scharapowa trifft nun auf die wiedererstarkte Ana Ivanovic (Serbien/Nr. 15). Die frühere French-Open-Siegerin und Nummer eins der Welt gewann gegen Marion Bartoli (Frankreich/Nr. 7) 6:3, 6:4.

In der Nacht zum Samstag (nicht vor 2 Uhr MEZ) hofft Angelique Kerber aus Kiel, ihren Siegeszug in der kalifornischen Wüste fortzusetzen. Die Weltranglisten-19. die am kommenden Montag erstmals in ihrer Karriere unter den besten 15 Spielerinnen der Welt notiert sein wird, fordert die in diesem Jahr noch ungeschlagene Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka (Weißrussland). Durch ihren Halbfinaleinzug hat die 24 Jahre alte Kerber bereits 200.000 Dollar sicher und ihr Preisgeld in diesem Jahr damit verdoppelt.