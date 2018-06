Berlin (dpa) - Deutschland hat scharf gegen drohende Todesstrafen für zwei Verurteilte in Weißrussland protestiert. Eine Vollstreckung würde die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter belasten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Todesstrafe sei unter keinen Umständen zu rechtfertigen. Eine Vollstreckung wäre in diesem Fall besonders besorgniserregend, da es ganz erhebliche Fragen an die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gebe. Nach Angaben des Auswärtigen Amts wurde dazu der weißrussische Botschafter in Berlin einbestellt.

