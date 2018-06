Chanty-Mansijsk (Russland) (SID) - Arnd Peiffer hat seinen dritten Saisonsieg knapp verpasst. Der 24-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld musste sich beim Weltcup-Finale im russischen Chanty-Mansijsk im Sprint über 10 km nur dem französischen Dreifach-Weltmeister von Ruhpolding, Martin Fourcade, geschlagen geben.

"Von Martin kann man sich schlagen lassen, er ist derzeit der Beste. Ich bin froh, wieder auf dem Podest zu sein", sagte Peiffer, der vor einem Jahr an gleicher Stelle Sprintweltmeister geworden war: "Chanty ist einfach mein Ding."

Fourcade gewann fehlerfrei in 26:40,2 Minuten mit 5,3 Sekunden Vorsprung auf Peiffer, sicherte sich die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Sprintwertung und baute seinen Vorsprung in der Weltcup-Gesamtwertung auf seinen Verfolger Emil Hegle Svendsen aus Norwegen, der Fünfter wurde, weiter aus. Dritter in Sibirien bei Temperaturen von minus 11 Grand wurde der fehlerfreie Schwede Fredrik Lindström (6,7 Sekunden zurück).

Peiffer leistete sich nach einer starken Vorstellung in der Loipe im Stehendschießen den entscheidenden Fehler, musste einmal in die Strafrunde und verlor damit rund 20 Sekunden auf Fourcade.

Der dreimalige Saisonsieger Andreas Birnbacher (Schleching) musste zweimal in die Strafrunde, blieb als 21. aber vor dem fehlerfreien Michael Greis (Nesselwang), der mit einem "nicht optimalen Ski" auf Platz 26 kam. Simon Schempp (Uhingen) traf ebenfalls alle zehn Scheiben, lag aber trotzdem als 55. mehr als zweieinhalb Minuten hinter Fourcade. Benedikt Doll (Breitnau), der als IBU-Cup-Gewinner das Ticket nach Sibirien gelöst hatte, leistete sich nur einen Fehler und belegte Rang 32.

Die weiteren deutschen Starter Daniel Böhm (Buntenbock/3) als 42. und Florian Graf (Eppenschlag/5) als 43. qualifizierten sich ebenfalls für das Verfolgungsrennen am Samstag (11.30/ZDF und Eurosport). Erik Lesser (Frankenhain/4) verpasste mit Platz 61 dagegen die Qualifikation.