Valmalenco (SID) - Konstantin Schad aus Miesbach hat beim Weltcup-Finale der Snowboarder im italienischen Valmalenco völlig überraschend den ersten Sieg seiner Karriere gefeiert. Im letzten Rennen der Saison in der olympischen Disziplin Snowboardcross fuhr der 26-Jährige, der zuvor noch nicht einmal auf dem Podium gestanden hatte, vor Andrej Boldikow (Russland) und Lluis Marin Tarroch (Andorra) als Erster über die Ziellinie. Im ersten Rennen zwei Tage zuvor war Schad Zehnter geworden.

"Das ist Wahnsinn", sagte der amtierende deutsche Meister, der sich im Verlauf des Finales in der technischen schwierigen S-Kurve kurz vor Schluss an die erste Stelle geschoben hatte. Es war der erste Weltcup-Sieg eines deutschen Snowboarders seit Jan Michaelis (Walddorf) im Januar 2006 in Lesyin/Schweiz einen Halfpipe-Wettbewerb gewonnen hatte. Der bislang einzige Weltcup-Sieg in einem Cross-Rennen war im Dezember 2004 Michael Leyer (Dettingen) gelungen.

Kein Wunder, dass Gernot Raitmair, Chefcoach der Boadercrosser, nach dem Finale mehr als zufrieden war." Der Sieg war längst überfällig", sagte Raitmair und fügte hinzu: "Wir haben den ganzen letzten Sommer und diesen Winter über super gearbeitet. Wir waren öfters knapp dran. Es hat schlussendlich so kommen müssen." David Speiser aus Oberstdorf, der zuletzt im Februar in Blue Montain/Kanada Rang zwei erreicht hatte, belegte den sechsten Rang.