Chanty-Mansijsk (dpa) - Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hat zum dritten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. In ihrem vorletzten Karriere-Rennen machte die 25-Jährige beim Weltcup-Finale im russischen Chanty-Mansijsk alles klar.

Die Doppel-Olympiasiegerin hatte die Große Kristallkugel der Saisonbesten bereits 2008 und 2010 gewonnen. Einen Tag nach ihrem Sprint-Erfolg belegte Neuner in Sibirien im Verfolgungswettkampf Platz vier - das reichte der zwölfmaligen Weltmeisterin aus dem bayerischen Wallgau. Ihre schärfste Rivalin Darja Domratschewa aus Weißrussland gewann das Verfolgungsrennen vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen und Vita Semerenko aus der Ukraine. Magdalena Neuner, Deutschlands Sportlerin des Jahres, wird nun am Sonntag noch einen Massenstart-Wettkampf bestreiten, ehe sie die Langlaufski in die Ecke stellt und das Gewehr an den Nagel hängt.