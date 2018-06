New York (dpa) - Ein Whiskey im Wert einer kleinen Eigentumswohnung: In New York ist eine Flasche Whiskey für umgerechnet rund 72 000 Euro versteigert worden. Das sei absoluter Rekord, teilte der Händler mit. Der 55 Jahre alte Tropfen der Marke Glenfiddich ist aus einer Kollektion, die aus nur elf Flaschen besteht. Es ist erst die dritte, die verkauft wurde. Die anderen beiden waren in Großbritannien für deutlich weniger, aber dennoch jeweils mehr als 50 000 Euro versteigert worden. Das Geld soll karitativen Zwecken zugute kommen.

