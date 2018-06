München (SID) - Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hält weiter Kurs auf die Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Mike Büskens gewann bei 1860 München nach einer starken Vorstellung mit 4:1 (2:1) und übernahm nach einer Nacht auf Platz zwei mit 56 Punkten wieder die Tabellenführung von Eintracht Frankfurt (55 Zähler). Die Löwen müssen sich dagegen als Sechster mit 43 Punkten von ihren Aufstiegshoffnungen wohl endgültig verabschieden.

Torjäger Olivier Occean (14. und 46.), Stephan Fürstner (27.) und Felix Klaus (52.) sorgten mit ihren Treffern für eine gelungene Fürther Generalprobe für das DFB-Pokalhalbfinale am Dienstag gegen den deutschen Meister Borussia Dortmund. Für die Gastgeber traf Daniel Bierofka per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (19.).

In einer temporeichen Begegnung vor 29.600 Zuschauern nutzte Occean seine erste Chance zur Führung. Dem Ausgleich ging ein Foul von Torhüter Max Grün an Kevin Volland voraus. Doch auch davon ließen sich die selbsbewussten Gäste nicht beeindrucken. Fürstner traf mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze, kurz nach der Pause erzielte Occean sein 15. Saisontor per Kopf. Für die Entscheidung und den ersten Sieg der SpVgg in der Münchner Arena seit 2007 sorgte Klaus mit einem sehenswerten Alleingang.

Lediglich gegen Ende der ersten Halbzeit mussten die Gäste einige Schrecksekunden überstehen. Einen Schuss von Stefan Buck lenkte Grün gerade noch an die Latte (32.).

Bei den Gastgebern überzeugte lediglich Bierofka, bei Fürth ragten Occean und Klaus heraus.