Berlin (SID) - Der langjährige FIFA-Schiedsrichter Markus Merk hat das Urteil des DFB-Sportgerichts im Fall Lukas Podolski kritisiert. "Obwohl die FIFA ein Spiel Sperre verlangt, gibt es bei der FIFA ein Zirkular, das keine Sperre ermöglicht. Das wurde bei Lukas Podolski nicht getan, weil er an dieser Rudelbildung beteiligt war. Schade. Schade für Podolski, und ich finde, schade insgesamt auch für den Fußball, denn ein Spiel Sperre heißt Berufsverbot", sagte Merk als Experte bei Sky: "Man hätte sich an den Fällen von 2001 und 2003 orientieren müssen. Ich bin überzeugt, damit wäre jeder einverstanden gewesen."

Podolskis Einspruch gegen seine Ein-Spiel-Sperre nach der Roten Karte im Spiel gegen Hertha BSC war abgelehnt worden, obwohl Schiedsrichter Guido Winkmann einen Irrtum eingestanden hatte. In den von Merk angesprochenen Präzedenzfällen waren Sergej Barbarez und Hasan Salihamidzic in ähnlichen Fällen freigesprochen worden.

"Die Tatsachenentscheidung im Fußball muss bestehen bleiben. Aber nicht, wenn es um die Sperren der Spieler geht", sagte Merk: "Wir bestrafen Spieler nachträglich, sie werden gesperrt. Dann müssen sie auch freigesprochen werden, wenn sie nichts getan haben."

Der Vorsitzende Richter Hans E. Lorenz hatte das Urteil nach der Einspruchs-Verhandlung mit den Worten begründet: "Wir sind kein Reperatur-Betrieb für diskussionswürdige Schiedsrichter-Entscheidungen. Wir können Tatsachen-Entscheidungen der Schiedsrichter grundsätzlich nicht korrigieren - auch keine falschen! Wir sind an die Tatsachen-Entscheidungen gebunden, auch wenn der Schiedsrichter selbst sagt, dass Gelb in dieser Szene ausreichend gewesen wäre." Ein "populäres Urteil ist das nicht", ergänzte Lorenz: "In den Bundesliga-Stadien wären wir dafür sicher ausgepfiffen worden."