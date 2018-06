Kairo (dpa) - Dreifachanschlag in Damaskus: Bei zwei Selbstmordattacken in der syrischen Hauptstadt sind nach Angaben von Staatsmedien mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 140 Menschen wurden bei der Explosion von zwei Autobomben verletzt. Bei einem dritten Anschlag wurden vier Menschen getötet, unter ihnen ein führender Militär. Der russische Außenminister Sergej Lawrow kritisierte die Gewalt in Syrien auf beiden Seiten des Konflikts als unverhältnismäßig. Er forderte beide Seiten zum Dialog auf.

