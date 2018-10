Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr sieht die Position seines Parteichefs Philipp Rösler auch bei einer Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen nicht in Gefahr. Die FDP sei häufig totgesagt worden und immer wieder aufgestanden. Philipp Rösler bleibe Parteichef, sagte Bahr der «Welt». Seinen eigenen Rückzug von der Spitze der Landes-FDP begründete Bahr damit, dass Christian Lindner der bessere Kandidat sei. Lindern könne die FDP in den Landtag zurückführen. Er sei als Gesundheitsminister zu stark eingebunden.

