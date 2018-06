Melbourne (dpa) - Timo Glock ist im ersten Durchgang der Qualifikation zum Auftaktrennen der Formel 1 in Melbourne ausgeschieden. Einen Tag vor seinem 30. Geburtstag landete der Wersauer mit seinem Marussia auf dem 21. Rang. Glock muss damit an morgen aus den hinteren Reihen in den Großen Preis von Australien in Melbourne starten. Ebenfalls früh zu Ende war das Qualifying in Australien für Rückkehrer Kimi Räikkönen. Der Finne belegte im Lotus nach zwei Jahren Formel-1-Pause den 18. Rang.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.