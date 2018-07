Melbourne (dpa) - Titelverteidiger Sebastian Vettel ist in der ersten Qualifikation der neuen Formel-1-Saison nicht über den sechsten Platz hinausgekommen. Der Red-Bull-Pilot hatte rund sieben Zehntelsekunden Rückstand auf Pole-Mann Lewis Hamilton im McLaren. Bester Deutscher war in Melbourne Rekordweltmeister Michael Schumacher. Der 43 Jahre alte Mercedes-Pilot belegte den vierten Rang. Als Zweiter machte Jenson Button in Melbourne die McLaren-Startreihe für den Großen Preis von Australien perfekt.

