Caracas (dpa) - Der venezolanische Präsident Hugo Chávez ist nach dreiwöchiger Krebsbehandlung in Kuba in seine Heimat zurückgekehrt. Der 57-Jährige sei von seiner Familie und einer Gruppe von Mitarbeitern begleitet worden, die ihm während der Behandlung in Havanna zur Seite gestanden hätten. Auf dem Flugplatz wurde er von Mitgliedern seines Kabinetts empfangen. Er habe nach der Operation «gut erholt», sagte Chávez nach seiner Ankunft. Ihm war Ende Februar ein Tumor aus der Beckengegend entfernt worden. Es war die dritte Krebs-OP binnen eines Jahres.

