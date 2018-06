Paris (SID) - Degen-Europameister Jörg Fiedler hat das Ticket für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) in der Tasche. Der Leipziger belegte beim Weltcup in Paris Platz 17 und schaffte damit die Qualifikation. Der 32-Jährige ist der einzige deutsche Degenfechter in London, der Mannschaftswettbewerb ist diesmal nicht olympisch.

2004 in Athen gewann Fiedler mit dem deutschen Quartett bereits die Bronzemedaille, 2008 waren keine deutschen Degenfechter in Peking am Start.