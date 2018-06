Halle/Saale (SID) - Deutschlands Amateurboxer haben beim 39. Chemiepokal in Halle an der Saale zwei Turniersiege gefeiert. Denis Makarov (Velbert) war im Bantamgewicht nicht zu schlagen. Der Ex-Europameister setzte sich mit 4:1 Richterstimmen gegen den Usbeken Orsubek Schaimow durch. Der Berliner Olympiastarter Stefan Härtel verteidigte im Mittelgewicht seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. Sein 15:9-Punkterfolg gegen den WM-Dritten Esquiva Florentino aus Brasilien fiel aber deutlicher aus, als sich das Geschehen im Ring darstellte.

Dagegen blieb es für zwei DBV-Talente bei Silber. Hamza Touba (20/Heidelberg) unterlag im Halbfliegengewicht Vize-Europameister Belik Galanow (Russland) denkbar knapp mit 11:12. Im Weltergewicht verlor der erst 19 Jahre junge Schweriner Araik Marutjan gegen den Kasachen Serik Sapijew, Weltmeister 2005 und 2007, mit 15:19 Zählern.

DBV-Diagnostiktrainer Michael Bastian zog ein positives Fazit: "Mit zwei Siegen, zweimal Silber und viermal Bronze sind wir zufrieden. Im Finale haben sich die Erfahrenen durchgesetzt. Hamza und Araik konnten aber ebenso zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Am Montag will der deutsche Boxsportverband das Team nominieren, das ab 13. April in Trabzon (Türkei) die letzte Qualifikations-Chance für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12.August) nutzen soll.