Offenbach (dpa) - Strahlend blauer Himmel und Temperaturen bis 22 Grad locken die Menschen ins Freie. Mit T-Shirts und Flipflops, eisschleckend und sonnenbadend geniessen sie das erste Frühlingswochenende.

Doch leider ist das nur ein Intermezzo, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach weiß. «Gulliver verliert an Kraft und Einfluss», berichtete Meteorologe Thomas Ruppert. Der Schönwetter-Riese hat sich südwärts Richtung Mittelmeer zurückgezogen. Damit wird der Weg frei für Ausläufer des Tiefs Barbara, das am Sonntag von den Britischen Inseln in den Ostseeraum zieht. Die Dame bringt zunächst wechselhaftes Wetter, bevor sich am Dienstag erneut Hochdruckeinfluss durchsetzt.

Am wärmsten war es am Samstagmittag im Osten und Süden Deutschlands mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht zum Sonntag sah der Wetterdienst im Nordwesten schon Wolken und Regen aufziehen. Im Süden sollte es allerdings klar und trocken bleiben. Achtung: Nachts wird es noch ziemlich kalt, am Alpenrand fällt das Thermometer auf bis zu null Grad.

«Am Sonntag ist es in großen Teilen Deutschlands wechselhaft mit schauerartigen Regenfällen», enttäuschten die Offenbacher Meteorologen Hoffnungen auf dauerhaftes Frühlingswetter. «Die Temperatur steigt im Norden und Westen auf 8 bis 12 Grad. Im Osten werden um 15 Grad, im Südosten Bayerns nochmals bis 20 Grad erreicht.»

Am Montag bleibt es wechselhaft. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad. Über 1000 Metern kann es sogar wieder schneien.