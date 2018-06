Valmalenco (SID) - Snowboarderin Amelie Kober hat ihre erfolgreiche Saison mit einem Weltcupsieg beendet. Im italienischen Valmalenco setzte sich die Olympiazweite von 2006 im Parallel-Riesenslalom vor Patrizia Kummer durch. Die Schweizerin sicherte sich beim Weltcup-Finale den Gesamtsieg, Kober wurde Zweite. Für einen Triumph von Kober (6180 Punkte) hätte Kummer (6840) höchstens Rang 18 belegen dürfen.

Bei Kobers zweitem Weltcup-Sieg der Saison nach dem Heimerfolg Ende Januar in Sudelfeld belegte Isabella Laböck (Klingenthal) den elften Platz. Selina Jörg (Sonthofen) kam auf Rang 31, Rosa Czipf (Esslingen) auf Platz 36. Anke Karstens (Bischofswiesen) wurde disqualifiziert. Laböck (3470) beendete den Weltcup-Winter auf dem achten, Karstens (2860) auf dem elften und Jörg (2448) auf dem 14. Platz.

Beim Rennen der Männer wurde Patrick Bussler (Aschheim) in Valmalenco als bester Deutscher Fünfter. Alexander Bergmann kam auf Rang 29, Daniel Weis (beide Bischofswiesen) nicht ins Ziel. Der Sieg in Italien ging an Lokalmatador Roland Fischnaller. Den Weltcup-Gesamtsieg sicherte sich der sechstplatzierte Österreicher Andreas Prommegger mit 6950 Punkten knapp vor Fischnaller (6930). Bussler (3040) beendete die Saison als Siebter.