Berlin (dpa) - Joachim Gauck nimmt von seinem Leben als normaler Bürger Abschied. Am Mittag will eine breite Mehrheit in der Bundesversammlung den 72-Jährigen zum neuen Präsidenten der Bundesrepublik wählen.

