Melbourne (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel hat den Sieg beim Saisonauftakt der Formel 1 nur knapp verpasst. Von Platz sechs aus gestartet, fuhr der Red-Bull-Pilot beim Großen Preis von Australien in Melbourne noch auf Rang zwei hinter Ex-Champion Jenson Button im McLaren. Rekordweltmeister Michael Schumacher war in der zwölften Runde auf Rang drei liegend mit einem Getriebeproblem an seinem Mercedes ausgeschieden.

Hinter Vettel wurde Buttons Teamkollege Lewis Hamilton Dritter vor Vettels Stallrivale Mark Webber. Die deutschen Fahrer gingen mit Ausnahme von Vettel leer aus. Nico Rosberg fiel im Mercedes in der letzten Runde noch vom achten auf den zwölften Platz zurück. Timo Glock belegte im Marussia Rang 14, Nico Hülkenberg (Force India) schied bei seinem Comeback bereits in der zweiten Runde aus.