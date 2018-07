Nürnberg (SID) - Abwehrspieler Philipp Wollscheid von Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat sich am Samstag beim 1:3 gegen den VfL Wolfsburg eine Adduktorenverletzung zugezogen. Der 23-Jährige muss einige Tage mit dem Training pausieren. Ob er am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) im Auswärtsspiel des Club beim VfB Stuttgart wieder einsatzfähig sein wird, ist noch offen. Wollscheid, der im Sommer nach Leverkusen wechseln wird, war gegen Wolfsburg in der 33. Minute ausgetauscht und durch Per Nilsson ersetzt worden.