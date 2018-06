Hannover (dpa) - Mit der Euphorie der Europa League im Rücken ist Hannover 96 zu einem Clubrekord in der Fußball-Bundesliga gestürmt. Durch das 4:1 gegen den 1. FC Köln sind die Niedersachsen seit mittlerweile 14 Heimspielen ungeschlagen. Zudem verteidigte Hannover Platz sieben und hat damit weiter die Chance, auch in der kommenden Saison international zu spielen. Schalke 04 hält den Anschluss an den dritten Tabellenplatz: Nach einem 4:1 bei Schlusslicht Kaiserslautern liegen die Gelsenkirchener nur einen Punkt hinter Mönchengladbach.

