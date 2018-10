Berlin (SID) - Die Füchse Berlin haben Meistertrainer Martin Schwalb seine Rückkehr auf die Bank des HSV Hamburg verdorben. Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga siegte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 32:30 (15:15) und hat damit den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Bester Berliner Werfer war Nationalspieler Sven-Sören Christophersen mit acht Toren, bei Hamburg warf Hans Lindberg sieben Tore. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag in Hamburg statt.