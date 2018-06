Wetzlar (SID) - Die HSG Wetzlar hat auf ihre Talfahrt in der Handball-Bundesliga reagiert und sich von Trainer Gennadij Chalepo getrennt. "Diese Entscheidung ist uns mehr als sehr schwer gefallen, denn wir sind Gennadij Chalepo für seine Arbeit in den vergangenen anderthalb Jahren überaus dankbar. Doch nach langen, konstruktiven Gesprächen am gestrigen und heutigen Tag sowie dem Beleuchten der aktuellen sportlichen Situation sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit Gennadij Chalepo zu beenden", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp am Sonntag.

Nach fünf Niederlagen in Folge ist Wetzlar auf Rang 15 zurückgefallen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt vier Punkte. Zudem hat der Bergische HC, der auf Abstiegsrang 16 liegt, ein Spiel weniger ausgetragen. Am vergangenen Freitag hatte die HSG das richtungweisende Heimspiel gegen den TV Großwallstadt (19:20) verloren.

Ein Nachfolger von Chalepo soll nach Vereinsangaben am Montag präsentiert werden. "Neben dem neuen Verantwortlichen auf der Trainerbank sind aber allen voran die Spieler in der Pflicht, alles für den Klassenerhalt der HSG Wetzlar zu tun", sagte Seipp.