Kassel (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi und die Betriebsräte von Schlecker haben gestern in Kassel entscheidende Diskussionen geführt. Im Mittelpunkt standen Kündigungslisten, ein Sozialplan und mögliche tarifliche Einschnitte. Heute wollen sie erste Ergebnisse bekanntgeben. Laut Verdi beteiligte sich auch Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz an den Gesprächen. Er drängt auf eine schnelle Lösung, was den geplanten Arbeitsplatzabbau angeht. Fast 12 000 Beschäftigte der insolventen Drogeriekette verlieren ihre Jobs. Bereits am nächsten Samstag schließen bundesweit rund 2000 Filialen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.