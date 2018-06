New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Anschläge in der syrischen Hauptstadt Damaskus mit mehr als 30 Toten verurteilt. Er habe den Angehörigen der Opfer und dem syrischen Volk sein Beileid übermittelt, sagte der Sprecher Bans. Der UN-Chef rief zur sofortigen Einstellung aller Gewalt in Syrien auf. Bei zwei Selbstmordanschlägen waren in Damaskus nach Berichten syrischer Medien mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 140 Menschen wurden bei der Explosion der Autobomben verletzt. Bei einem dritten Anschlag wurden vier Menschen getötet, unter ihnen ein führender Militär.

