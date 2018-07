Frankfurt/Main (SID) - DOSB-Präsident Thomas Bach hat dem neuen Bundespräsidenten Joachim Gauck zu seiner Wahl beglückwünscht. "Im Namen des deutschen Sports gratuliere ich unserem neuen Bundespräsidenten aufs Herzlichste. Ich wünsche mir, dass Joachim Gauck in seinem Amt dazu beiträgt, die Kluft zwischen Zivilgesellschaft und Politik zu überbrücken. Damit würde das Bewusstsein gestärkt, dass es zur Erhaltung unserer lebenswerten Gesellschaftsform des bürgerschaftlichen Engagements bedarf", sagte Bach, der sich derzeit auf einer Auslandsreise befindet.

Thomas Bach erklärte weiter: "Das von Herrn Gauck gewählte Thema der Freiheit in Verantwortung für die Allgemeinheit bietet Antworten auf viele Herausforderungen unserer Zeit. Er kann damit in Zeiten fortschreitender Globalisierung Orientierung geben für Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft."

Joachim Gauck, der in der Vergangenheit dem Unabhängigen Beratungsgremium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Stasi-Fragen vorsaß, wurde am Sonntag von der 15. Bundesversammlung zum elften deutschen Bundespräsidenten gewählt. Er war der gemeinsame Kandidat von CDU/CSU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen.

In der Bundesversammlung saßen auch aktive und ehemalige Sportlerinnen und Sportler, u.a. Verena Bentele (Behindertensport, Biathlon, Skilanglauf) für die SPD Baden-Württemberg, Kirsten Bruhn (Behindertensport, Schwimmen) für die SPD Schleswig-Holstein, Mihat Demirel (Basketball) für Bündnis 90/Die Grünen Berlin, Claudia Kohde-Kilsch (Tennis) für die Linkspartei im Saarland, Vanessa Low (Behindertensport, Leichtathletik) für die SPD Nordrhein-Westfalen (NRW), Janne Friederike Meyer (Reiten) für die CDU Schleswig-Holstein, Fußball-Trainer Otto Rehhagel für die CDU Berlin, Christian Reif (Leichtathletik) für die CDU Rheinland-Pfalz und Linda Stahl (Leichtathletik) für die SPD in NRW.