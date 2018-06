Lethbridge (SID) - Auch ohne Skip Andrea Schöpp sind die deutschen Curling-Frauen perfekt in die WM im kanadischen Lethbridge gestartet. Mit der Deutsch-Kanadierin Melanie Robillard als Ersatz-Kapitänin gewann die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) zunächst ihr Auftaktspiel gegen Ex-Weltmeister Dänemark mit 6:3 und ließ am Sonntag einen 7:6-Erfolg nach einem Zusatzend gegen Schottland folgen. Damit führte das deutsche Team die Tabelle gemeinsam mit Tschechien an. In der Nacht zum Montag war Russland der nächste Gegner.

Schöpp hatte sich bei einem Trainingsunfall eine Fraktur des Schienbeinköpfchens sowie einen Außenbandriss im Knie zugezogen. Sie wurde bereits am vergangenen Dienstag operiert. Die Weltmeisterschaft hat besondere Bedeutung, da in diesem Jahr und bei der WM 2013 Qualifikationspunkte für Olympia 2014 in Sotschi gesammelt werden müssen.