Miami (SID) - Dwyane Wade und Chris Bosh haben die Miami Heat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu einem 91:81 gegen Orlando Magic geführt. "D-Wade" war mit 31 Punkten bester Werfer des Spiels, Bosh kam im Florida-Duell auf 23 Punkte. Auf der Gegenseite verbuchte Dwight Howard 18 Zähler. Für Vorjahresfinalist Miami war es bereits der 13. Heimerfolg in Serie. In der Eastern Conference bleibt das Starensemble (33:11) Spitzenreiter Chicago Bulls (37:10) dicht auf den Fersen.

Im Westen strauchelten die Los Angeles Lakers nach zuvor fünf Siegen in Folge beim 99:103 gegen Utah Jazz. Topscorer Kobe Bryant erwischte mit 15 Punkten einen schlechten Tag, bester Werfer der Lakers war Andrew Bynum mit 33 Punkten. Utah (23:22) feierte den dritten Sieg in Folge und kann sich in der Western Conference als Zehnter wieder Hoffnungen auf die Play-off-Teilnahme machen. Die Lakers (28:17) bleiben Dritter hinter den San Antonio Spurs (29:14). Spitzenreiter Oklahoma City Thunder (34:11) ließ beim 111:95 gegen die Portland Trail Blazers nichts anbrennen.