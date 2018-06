Brüssel (dpa) - Neues Geld für Griechenland: Der Rettungsfonds EFSF hat knapp sechs Milliarden Euro an Athen überwiesen. Das verlautete aus Kreisen der Fonds in Luxemburg. Damit leistete der EFSF zum ersten Mal Zahlungen an Griechenland. Die Hilfen des ersten Hilfsprogramms basierten auf bilateralen Krediten der Europartner. Die Eurostaaten hatten sich in der vergangenen Woche endgültig auf das zweite Griechenlandpaket von 130 Milliarden Euro verständigt. Der Internationale Währungsfonds wird 28 Milliarden Euro dazu beitragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.