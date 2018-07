Köln (SID) - Große Sorgen um João Havelange: Der langjährige Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA ist am Sonntagabend mit einem "infektiösen Bild" ins Hospital Samaritano von Rio de Janeiro eingeliefert worden. In einer ersten Stellungnahme sprachen die Ärzte am Montag von einem "ernsten Zustand, der alle Vorsicht verlange".

Laut der vom Kardiologen João Mansur Filho unterzeichneten Mitteilung wird der 95-jährige Brasilianer auf der Herzstation des Krankenhauses mit Antibiotika behandelt. Zuletzt war Havelange im Mai 2010 aufgrund einer Hauterkrankung im Gesicht stationär behandelt worden.

Havelange war im vergangenen Dezember aus gesundheitlichen Gründen aus dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zurückgetreten und hatte damit auch eine mögliche Sanktion durch den Sportverband wegen seiner Verwicklung in den Korruptionsskandal um die ehemalige FIFA-Sportmarkektingagentur ISL verhindert.