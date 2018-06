Paris (dpa) - Bei einer Schießerei vor einer Synagoge in der südfranzösischen Stadt Toulouse sind nach Informationen des TV-Nachrichtensenders BFM mehrere Kinder verletzt worden. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Am Tatort soll auch ein schwarzer Motorroller gesichtet worden sein, der bei zwei blutigen Anschlägen auf vier Soldaten in Toulouse und der nahe gelegenen Stadt Montauban eine Rolle gespielt hat.

