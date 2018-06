London (SID) - Eine 100-Jährige Engländerin wird zur Olympischen Fackelläuferin: Dinah Gould, derzeit 99 Jahre alt, wird die Flamme auf dem insgesamt 13.000 Kilometer langen Weg ab dem 18. Mai auf einem 300 Meter langen Teilstück durch die Straßen Londons tragen. Gould wurde 1912 geboren, vier Jahre nach den ersten Spielen in London. Lebhafte Erinnerungen hat sie an das Jahr 1948, als die Stadt zum zweiten Mal Gastgeber war. Als Geheimnis für ihre Fitness im Alter hat Gould den regelmäßigen Konsum von Schokolade und gute Gene ausgemacht: "Ich bin ein Schokoholik, und meine Mutter wurde 102."

Sie ist eine von 7300 Teilnehmern, darunter 212 Kinder ab 12 Jahren, welche das Organisationskomitee der Spiele in London (LOCOG) am Montag benannte. Im Schnitt sollen 115 Fackelträger täglich das Olympische Feuer transportieren, bevor es am 27. Juli im Rahmen der Eröffnungsfeier das Stadion in London erreicht. Auf dem Weg dorthin passiert die Flamme 1018 Orte, die 95 Prozent der Bevölkerung mit geringem Aufwand erreichen können.