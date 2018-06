Adelaide (SID) - Erst schickte der australische Schwimm-Rüpel Nick D'Arcy eine sportliche Kampfansage an Rekord-Olympiasieger Michael Phelps, dann bat er seine Landsleute um Unterstützung. "Es wäre großartig, jeden hinter mir zu haben", sagte der 24-Jährige, nachdem er sich bei den australischen Meisterschaften in der Jahresweltbestzeit von 1:54,71 Minuten über 200m Schmetterling für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) qualifiziert hatte.

D'Arcy unterbot die erst eine Woche alte Bestmarke von US-Superstar Phelps um sechs Zehntelsekunden. Für Olympia schwamm er damit in die Rolle eines Goldkandidaten. Ob ihm seine Landsleute in London allerdings die Daumen drücken, ist wegen seiner folgenschweren Schlägerei mit seinem Mannschaftskollegen Simon Cowley vor vier Jahren in einer Bar ungewiss. Schon damals hatte sich D'Arcy für Olympia qualifiziert, war dann aber aus dem Team für Peking geworfen worden.

Wegen schwerer Körperverletzung zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt, meldete er Bankrott an, weil er Cowleys Schadenersatzforderungen in Höhe von 140.000 Euro nicht bezahlen konnte. Cowley war wegen mehrfacher Knochenbrüche im Gesicht mehrmals operiert worden. Trotz öffentlicher Kritik gab das australische Olympia-Komitee AOC grünes Licht für einen Start bei der Olympia-Qualifikation.

"Ich bin realistisch", sagte D'Arcy, "die Meinungen der Leute über mich werden geteilt sein. Die Leute haben das Recht auf ihre eigene Meinung, ich werde ihnen nicht sagen, was sie denken sollen." Über seine Finanzen wollte er nicht reden. "Es war eine schwierige Reise, eine öffentliche Reise", fasste er die vier Jahre seit der Schlägerei zusammen und fand sogar Positives: "Ich glaube, es hat mich zu einem besseren Athleten gemacht, weil ich mentale Disziplin zeigen musste - vor allem vor Wettkämpfen, wenn andere Sachen über meinem Kopf hingen."