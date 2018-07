Paris (dpa) - Nach dem blutigen Anschlag vor einer jüdischen Schule in Toulouse hat Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy für morgen eine Schweigeminute in allen Schulen des Landes angeordnet. Am Tatort sprach das Staatsoberhaupt von einer «nationalen Tragödie». Ein Unbekannter hatte am Morgen vor der Schule vier Menschen getötet, darunter einen Religionslehrer und seine beiden Kinder. Der Täter floh auf einem Motorroller. Ein solches Fahrzeug hatte bereits bei zwei Anschlägen auf Soldaten eine Rolle gespielt.

