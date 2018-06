Frankfurt (dpa) - Schlechte Nachrichten aus China und Gewinnmitnahmen haben den Dax belastet. Der Leitindex fiel gegen Mittag um 1,45 Prozent auf 7.050,35 Punkte. Nach zuletzt acht freundlichen Handelstagen war dem Leitindex bereits zu Wochenbeginn die Luft ausgegangen, und er hatte knapp im Minus geschlossen.

Der MDax sank am Dienstag um 1,72 Prozent auf 10.528,97 Punkte und der TecDax büßte 1,41 Prozent ein auf 785,37 Punkte. Bereits im frühen Geschäft hatten Kursverluste an der chinesischen Börse auf die Stimmung gedrückt. In der Folge habe der Dax die Unterstützung bei 7.090 Punkten gerissen, sagte Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank.

Das habe den einen oder anderen Anleger veranlasst, Kasse zu machen. "Insbesondere die Autowerte - bisher everybody's darling - kommen dabei unter die Räder", fuhr der Fachmann fort. "Es ist im weiteren Handelsverlauf aber eher mit einer Kursdelle und nicht mit einer Kursbeule zu rechnen, da die positiven Grundzutaten für die Aktienbefestigung weiter gegeben sind."

Am Dax-Ende verloren die Autowerte Volkswagen (VW) und Daimler mehr als vier Prozent. Mehrere Händler verwiesen auf den Verband chinesischer Autohersteller, dem zufolge die Branche in diesem Jahr weniger Fahrzeuge absetzen wird als erwartet. Hans Bernecker sprach indes in seinem Börsenbrief davon, dass die unterschiedlichen Kursentwicklungen der letzten Wochen den Gedanken an einen Favoritenwechsel nahelegten. Eine Idee unter den Anleger sei es demnach, im Autosektor Gewinne mitzunehmen und diese in Banken und Versicherungen zu investieren.

Die Nachrichten aus China drückten im MDax auch die Papiere mehrerer Automobilzulieferer ins Minus. So verloren Leoni etwa 3,9 Prozent. Sie reduzierten damit allerdings ihre Verluste, denn das Unternehmen stellt seinen Aktionären eine deutliche Dividendenerhöhung von 0,70 auf 1,50 Euro in Aussicht.

Der Kabel- und Bordnetzspezialist setzt nach dem Rekordjahr 2011 auf weiteres Wachstum in den Schwellenländern und will künftig mehr Geld investieren. Für die Titel von Continental ging es am Index-Ende um mehr als 6 Prozent nach unten, obwohl das wegen der Übernahme von Conti hoch verschuldete Familienunternehmen Schaeffler 2011 einem Medienbericht zufolge besser abgeschnitten hatte als erwartet.

Die Metro-Titel stemmten sich gegen den negativen Trend und kletterten an der Dax-Spitze um 1,15 Prozent auf 31,22 Euro, obwohl ein schwaches Weihnachtsgeschäft die Bilanz verhagelt hatte. Nach Jahren des Sparens will der seit Januar amtierende neue Metro-Chef Olaf Koch aber nun den Fokus auf die Steigerung des Umsatzes legen. Darüber hinaus dürfte das Ausscheiden von Real-Chef Joel Saveuse erneut für Spekulationen über eine mögliche Abspaltung der Supermarktkette gesorgt und die Titel damit gestützt haben, meinten Börsianer.

Wiederum im MDax gewannen die Aktien von Vossloh 1,4 Prozent. Das Bundeskartellamt hatte hat grünes Licht für eine Minderheitsbeteiligung von Knorr-Bremse-Hauptgesellschafter Heinz Hermann Thiele an dem Verkehrstechnikkonzern gegeben. Zwischen Großinvestor Thiele und der Vossloh-Familie hatte es zuletzt um die Anteile am Verkehrstechnikkonzern ein Gerangel gegeben. Spitzenreiter im TecDax waren die Anteilsscheine von Evotec, die um gut fünf Prozent in die Höhe schnellten. Das Hamburger Biotech-Unternehmen habe starke Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt, schrieb Analyst Elmar Kraus von der DZ Bank. Evotec hatte 2011 dank Zahlungen seiner Pharmapartner den Überschuss mehr als verdoppelt.