Köln (SID) - Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals geht der deutsche Meister Borussia Dortmund als klarer Favorit in das Spiel bei Zweitliga-Spitzenreiter Greuther Fürth. Anstoß der Begegnung ist um 20.30 Uhr.

Zum Start in die diesjährigen DEL-Playoffs empfängt der deutsche Meister Eisbären Berlin die Kölner Haie, die sich erst über die Vor-Playoffs für das Viertelfinale qualifiziert haben. Erstes Bully im Auftaktspiel der "best of seven"-Serie ist um 19.30 Uhr.