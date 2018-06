Miami (Florida/USA) (SID) - Mona Barthel hat ihre erste Aufgabe beim WTA-Turnier in Miami im Schnelldurchgang erledigt. Die 21-Jährige aus Bad Segeberg benötigte ganze 55 Minuten zum 6:1, 6:0 gegen die ehemalige deutsche Fed-Cup-Spielerin Greta Arn aus Ungarn. In der zweiten Runde der mit 4,828 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung trifft Barthel auf die an Nummer 13 gesetzte Serbin Jelena Jankovic.