Paris (dpa) - In Frankreich wird mit Hochdruck nach dem Attentäter gesucht, der gestern an einer jüdischen Schule in Toulouse vier Menschen erschossen hat. Das Motiv des Serienkillers liegt nach wie vor völlig im Dunkeln. Möglicherweise filmte der Mörder seine Tat. Der Schütze hatte nach Angaben von Zeugen eine kleine Kamera um den Hals. Einen Tag nach dem blutigen Anschlag haben die Menschen an allen Schulen Frankreichs mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Präsident Nicolas Sarkozy nahm in einer Pariser Schule daran teil.

