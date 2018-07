Paris (dpa) - Der französische Außenminister Alain Juppé begleitet die Opfer des Anschlags auf eine jüdische Schule in Toulouse bei der Überführung nach Israel.

Er werde mit an Bord der Maschine sein, mit der die drei Kinder und ein Erwachsener am Dienstagabend nach Israel gebracht werden sollen, sagte ein Außenamtssprecher in Paris.

Die Leichen sind nach einer Trauerfeier in der Schule in Toulouse derzeit auf dem Weg nach Paris. Dort wollte ihnen Präsident Nicolas Sarkozy am Nachmittag die letzte Ehre erweisen. Am Montag hatte ein eiskalt agierender Mörder den Lehrer und die Kinder vor einer jüdischen Schule erschossen.

An diesem Sonntag wollen Juden und Muslime einen gemeinsamen Schweigemarsch in Paris veranstalten. Das erklärten Vertreter beider Religionsgemeinschaften nach einem Empfang bei Sarkozy.