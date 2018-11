Paris (dpa) - In Frankreich ist landesweit in allen Schulen der Opfer des blutigen Anschlags auf eine jüdische Schule in Toulouse mit einer Schweigeminute gedacht worden. Präsident Nicolas Sarkozy nahm demonstrativ in der Pariser Schule François Couperin daran teil. «Wir teilen den Schmerz der Angehörigen», betonte die Schulleiterin in Gegenwart von Sarkozy und Bildungsminister Luc Chatel. Es würde alles getan, um den Täter dingfest zu machen, sagte Sarkozy. Der schwere Anschlag auf die jüdische Schule mit insgesamt vier Toten und einem Schwerverletzten hat das gesamte Land in Schock versetzt.

