Düsseldorf (dpa) - Die Ära der einstmals größten deutschen Landesbank WestLB geht mit roten Zahlen zu Ende. Der Düsseldorfer Bankkonzern schloss sein letztes volles Geschäftsjahr 2011 mit einem Verlust nach Steuern von 48 Millionen Euro ab.

Dabei schlugen hohe Sonderbelastungen aus dem Bankumbau und Griechenland-Anleihen der Tochter Westimmo zu Buche. Gegenüber den Vorjahren fiel der Verlust geringer aus. 2009 und 2010 gab es Fehlbeträge in dreistelliger Millionenhöhe. Die WestLB wird wegen roter Zahlen erneut keine Zinsen für die stille Einlage des Bundes von 3 Milliarden Euro zahlen.

Die WestLB wird bereits in gut 100 Tagen in mehrere Teile zerschlagen. Die Aufspaltung 30. Juni ist eine Folge von Beihilfen. Der Bankkonzern musste in der Finanzmarktkrise mit milliardenschweren Rettungspaketen stabilisiert werden. Die Vereinbarungen mit den europäischen Wettbewerbshütern sehen vor, dass die WestLB Ende Juni ihr Neugeschäft einstellt. Das Sparkassengeschäft wird herausgelöst und von der Landesbank Hessen-Thüringen übernommen. Die nicht verkäuflichen Aktivitäten der WestLB werden in die «Bad Bank» überführt, die bereits Schrottpapieren der Landesbank abarbeitet.

Die restliche WestLB wird zur Servicegesellschaft umgewandelt, in der sich das Gros der Belegschaft wiederfindet. Die Gesellschaft soll der «Bad Bank» und anderen Kunden ihre Dienstleistungen anbieten. Für die nächsten Jahre ist ein massiver Arbeitsplatzabbau vorgezeichnet. Die WestLB hat konzernweit noch knapp 4200 Vollzeitarbeitsplätze.

Mitteilung der EU-Kommission vom Dezember 2011