New York (dpa) - Die wichtigsten Aktienindizes in New York haben leichte Verluste verzeichnet. Der Dow Jones verlor schließlich 0,35 Prozent auf 13 124,62 Punkte. Der Euro kämpfte mit der Marke von 1,32 Dollar und wurde zuletzt mit 1,3215 Dollar knapp darüber gehandelt.

