Köln (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) basteln nach dem Aus in den Pre-Play-offs am Kader für die kommende Saison und haben den Vertrag mit Stürmer Kyle Helms um ein weiteres Jahr bis 2013 verlängert. Der 25 Jahre alte Deutsch-Kanadier erzielte in seiner ersten Saison für die Panther vier Tore und gab 16 Vorlagen. Vor Helms hatten die Augsburger auch die Verträge mit Eigengewächs Steffen Tölzer, Patrick Seifert und Daryl Bowl verlängert.