Los Angeles (dpa) - Das Paramount Studio hat sich die Drehrechte an der noch titellosen Cop-Komödie von Rodney Rothman gesichert. Als Produzent hatte Rothman mit Filmen wie «Männertrip» und «Nie wieder Sex mit der Ex» bereits großen Erfolg.

«Variety» zufolge stehen Seth Rogen («Wie das Leben so spielt», «Superbad») und Kevin Hart («Mensch, Dave!») schon als Hauptdarsteller fest. Das Duo spielt ein Polizisten-Team, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg in die Jazz-Szene einschleicht, um einen Drogenring zu zerschlagen. Rothman, der sich die Story ausdachte, liefert das Drehbuch und übernimmt die Produktion. Rogen kommt ab Mai mit dem Film um einen Krebskranken, «50/50 - Freunde fürs (Über)Leben», in die deutschen Kinos.

«Variety»

«Hollywood Reporter»