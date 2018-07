Berlin (dpa) - Til Schweiger (48) kehrt der Kino-Komödie vorerst den Rücken. Sein neuer Film «Schutzengel» ist ein harter Actionthriller.

«Es ist auf jeden Fall ein neues Genre», sagte der Schauspieler und Regisseur am Mittwoch in Berlin, wo er erste Szenen aus «Schutzengel» zeigte. In dem Film gebe es hoch komplizierte, beschädigte Charaktere.

In «Schutzengel» spielt Schweigers 15-jährige Tochter Luna die Waise Nina, die einzige Zeugin eines schrecklichen Verbrechens geworden ist. Schweiger verkörpert den früheren Elitesoldaten Max, der Nina beschützen will. In weiteren Rollen sind Moritz Bleibtreu als Freund von Max und Heiner Lauterbach als gefährlicher Gegenspieler zu sehen. Der Film kommt am 27. September in die Kinos.

Zuletzt war Schweiger erfolgreich mit romantischen Komödien wie «Keinohrhasen», «Zweiohrküken» und «Kokowääh», in denen auch seine Töchter Luna und Emma (9) mitspielten.