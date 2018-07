Rom (SID) - Nach dem enttäuschenden Start in die Formel-1-Saison rechnet Ferrari-Star Fernando Alonso auch beim zweiten WM-Lauf am Sonntag in Kuala Lumpur (10.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) mit Problemen. "Wir werden auch in Malaysia kein einfaches Rennen erleben. Der F2012 ist im Vergleich zu Australien nur wenig verändert. Wir werden das Auto so gut es geht vorbereiten. Uns ist aber klar, dass es sehr schwierig wird", schrieb Alonso in seinem Tagebuch auf der Internetseite des italienischen Rennstalls.

Das Ferrari-Team arbeite sehr hart, um Verbesserungen bei der Aerodynamik und bei den Reifen zu erzielen. Alonso war nach seinem fünften Platz beim Auftaktrennen in Melbourne sofort nach Kuala Lumpur gereist. "Es wird das längste Rennen der Saison. Die physische Belastung ist enorm hoch, darauf muss man bestmöglich vorbereitet sein", so der zweimalige Weltmeister aus Spanien.