Brügge (SID) - Trainer Christoph Daum hat mit dem FC Brügge in der belgischen Fußball-Meisterschaft den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Brügge gewann das Heimspiel gegen Lierse SK mit 1:0 (0:0) und liegt nun fünf Punkte vor dem Tabellendritten KAA Gent, der bei Meister KRC Genk mit 1:3 (1:0) unterlag. Spitzenreiter RSC Anderlecht hat nach einem 2:1 (1:1) gegen den SV Zulte-Waregem weiter sechs Zähler Vorsprung auf das Daum-Team.

In Brügge gerieten die Gäste in der 45. Spielminute nach einer Roten Karte für den Ex-Gladbacher Wesley Sonck in Unterzahl, kurz nach der Pause gelang dem Nigerianer Joseph Akpala (49.) der entscheidende Treffer.